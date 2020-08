Pallanuoto, Maurizio Felugo positivo al Covid-19

Roma – Il presidente della Pro Recco, l’ex pallanuotista azzurro Maurizio Felugo, è risultato positivo al Covid-19.

E’ stato lo stesso club ligure, con una nota, a comunicarlo. Il n.1 della pluridecorata società biancoceleste non mostra sintomi ed è in isolamento domiciliare. Felugo non fa parte del gruppo che, da ieri, è impegnato nel ritiro di Olbia, in Sardegna.

(fonte@ansa.it)