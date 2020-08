Ponza e i nonni vigili davanti le scuole: online l’avviso pubblico

Ponza – Il Comune di Ponza ha approvato il progetto “Sociale attivo”, volto ad impegnare le persone anziane in attività che possano farle sentire ancora attive.

In particolare, è online l’avviso pubblico per gli aspiranti “nonni vigili” davanti le scuole. L’avviso è visionabile sul sito del Comune (http://www.comune.ponza.lt.it/), il modello di presentazione della domanda deve essere presentato presso l’Ufficio affari generali entro e non oltre il 26 agosto 2020.

Il Comune di Ponza promuove annualmente questo progetto, che promuove la sorveglianza dei minori sul territorio e sostiene l’invecchiamento attivo, la lotta al disagio sociale di giovani e anziani e a favorisce l’uscita da una condizione di fragilità sociale, tramite un’attività socialmente utile, quale quella di garantire una maggiore tutela e sicurezza per gli alunni delle scuole.

