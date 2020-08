Scauri, anziano si sente male mentre nuota in mare: salvato dal bagnino

Minturno – Si è sentito male stamattina mentre stava nuotando dalla spiaggia libera verso lo stabilimento Mary Rock, meglio conosciuta dagli scauresi come Spiaggia dei Sassolini. E’ successo tutto nella frazione di pochi minuti. Attimi concitati nei quali il bagnino di salvataggio, Simone Barbato, ha avuto modo di rendersi conto di quanto stava succedendo.

Non ha perso tempo, il giovane assistente bagnanti si è prontamente tuffato in acqua per recuperare l’anziano, uno straniero in vacanza nella frazione balneare di Scauri, colto da malore.

La prontezza dei soccorsi è stata tale da salvare la vita all’uomo. Un più esperto ex bagnino che si trovava in spiaggia per trascorrere la giornata di mare ha aiutato lo sfortunato protagonista della disavventura a espellere l’acqua e una dottoressa si è alternata con il bagnino per il massaggio cardiaco. Insieme i tre soccorritori sono riusciti a salvare la vita all’uomo.

Intanto, però, i presenti avevano allertato il 118 e l’ambulanza è arrivata in breve. I sanitari, però, ritenendo di trovarsi di fronte a una situazione estremamente delicata hanno allertato l’eliambulanza. Sembrava, infatti, che l’uomo avesse avuto un’ischemia, un’ipotesi che ha indotto i medici a disporre il trasporto dell’uomo in un ospedale capitolino. Le sue condizioni sono apparse estremamente serie.

