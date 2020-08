Scontro fra due auto sull’A12: tre feriti

Cerveteri – Paura nella serata di ieri, 22 agosto 2020, per un incidente stradale. E’ accaduto intorno alle ore 21:00, presso il chilometro 45 dell’A12 direzione Roma, dove sono state coinvolte due autovetture: una Panda e una Peugeot 208. A causa dello scontro, si è registrato qualche disagio per la circolazione sulla corsia in direzione Roma.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti tempestivamente ed hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il personale sanitario 118 e la Polizia Stradale. Tre in tutto le persone coinvolte nell’incidente, trasportate all’ospedale di Civitavecchia.

