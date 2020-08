Terracina2020, in 7 per lo scranno da Sindaco

Terracina – Con la presentazione ufficiale delle liste, a Terracina la campagna elettorale si prepara ad entrare nel vivo, con ben 7 contendenti per una sola poltrona.

Ma chi sono questi candidati? Unica donna in lizza ed “erede” dell’ex sindaco Procaccini (ora volato a Bruxelles come eurodeputato) è Roberta Tintari, attuale vicesindaco facente funzioni, la cui coalizione è così composta: Fratelli d’Italia, Uniti e liberi, Cambiamo con Toti e Insieme per Roberta.

A sfidarla ci sono Valentino Giuliani, sostenuto da Lega, Forza Italia e Valentino Giuliani sindaco; Gianfranco Sciscione, sostenuto da Sciscione sindaco e Terracivica per Sciscione; Andrea Bennato sostenuto da Gilet Arancioni e Forza e coraggio; Piero Vanni, candidato del M5s, Armando Cittarelli, candidato del Pd e, infine, Gabriele Subiaco, candidato di Europa verde.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina