Uffici comunali ad Ardea, Possidoni: “Ecco quali saranno le novità di settembre”

Ardea – “Come alcuni cittadini hanno notato, è comparso un nuovo ‘oggetto’ all’interno dell’Ufficio Anagrafe.

Infatti, in questi giorni i tecnici stanno installando e programmando il totem che permetterà di attivare il sistema elimina-code TuPassi, con cui i cittadini potranno sia prenotare da casa un appuntamento allo sportello, ma anche prendere un appuntamento sfruttando il totem stesso posizionato nell’ufficio comunale, se non si ha la possibilità di utilizzare un computer da casa”. È quanto si legge in una nota dell‘Assessore Alessandro Possidoni.

“Sono sicuro – prosegue Possidoni – che questo sistema migliorerà la gestione della fila, anche se non sarà in miglioramento immediato visto che tutte le novità necessitano di qualche tempo prima di essere recepite ed accolte dalla popolazione. E’ un momento in cui tutti stiamo imparando, e con l’impegno di ogni cittadino e dipendente arriveremo ad avere degli uffici che risponderanno sempre meglio alle necessità dell’utente. Questa è la direzione che stiamo seguendo”.

“Non appena il totem ed sistema informatico saranno pronti, nei primi giorni di settembre, vi daremo tutte le informazioni necessarie per poter prenotare il vostro appuntamento. Infine alcune anticipazioni: a settembre ci saranno delle modifiche negli orari di alcuni Uffici con un ampliamento dell’orario. Sto cercando di trovare una soluzione al problema che, a causa dell’emergenza Covid, molti appuntamenti per il rilascio della nuova carta di identità erano stati rinviati a data da destinarsi: voglio rassicurarvi che ho presente il problema e a breve vi spiegherò come procederemo”.

“Ci saranno importanti e positive novità – continua l’Assessore – anche nella modalità di rilascio dei certificati anagrafici, che diventeranno -anche- telematici. Devo solo chiarire alcuni dettagli, ma penso che i cittadini apprezzeranno il risultato. Nella lista delle “cose da fare” ho inserito anche il miglioramento della procedura per i cambi di residenza che vorrei cercare di digitalizzare in modo da ridurre i tempi di elaborazione dell’operatore e ridurre la probabilità di errore nella compilazione da parte del cittadino. Queste sono alcune delle novità che vedrete già da settembre”.

