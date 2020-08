Ardea, auto ariete contro un negozio di telefonia a Tor San Lorenzo

Ardea – Questa notte verso le 3 ignoti si sono lanciati con un’auto a forte velocità sulle serrande di un negozio di telefonia scardinando la serranda e l’asse che la sorregge, scardinata anche la vetrata interna in alluminio.

I malviventi in pochi secondi hanno razziato ogni cosa, dai telefonini di valore agli accessori, rovinato il bancone, divelto anche il cassonetto che ospitava l’asse dalle serranda. Sul posto sono rapidamente giunte dal comando radiomobile della Compagnia di Anzio coordinati dal comandante Cap. Giulio Pisani alcune pattuglie dell’Arma che hanno dato subito inizio alle indagini, coordinate dallo stesso capitano.

Tanta disperazione negli occhi di uno dei giovani proprietari. Del resto non è cosa casuale che avvengono furti di ogni genere ad attività e abitazioni, specialmente nella frazione di Tor San Lorenzo. Ma l’allarme è generalizzato: dai furti sul lungomare, agli scippi, ai furti in appartamenti in piena notte e sempre verso lo stesso orario.

I cittadini continuano a chiedere sempre più rinforzi e controlli nel territorio, specialmente di notte. Abbiamo sentito il presidente del comitato di quartiere della Nuova California zona semi residenziale della frazione di Tor San Lorenzo, Piero d’Angeli: “Come comitato di quartiere di Tor San Lorenzo e Nuova California esprimiamo solidarietà ai titolari del negozio che è stato vittima di furto nella notte appena passata. Sono anni che segnaliamo la situazione critica per quanto concerne la criminalità nel nostro territorio e in modo particolare nel nostro quartiere, ormai abbiamo perso ogni speranza di vedere questo posto crescere e diventare finalmente un territorio a misura d’uomo. Roghi tossici, spazzatura ovunque e criminalità sono ormai il nostro biglietto da visita”.

Non è esclusa una ennesima manifestazione di protesta contro la criminalità come quelle già effettuate in passato.

