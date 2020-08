Ardea – “Dal lunedì al sabato, tutte le settimane, sul piazzale presso il ‘lido le Salzare’, nel nostro comune si raccoglie il verde e i rifiuti ingombranti; su appuntamento, anche i Rae (elettrodomestici e apparecchiature elettriche e elettroniche). Rae e ingombranti sono ritirati gratuitamente presso il domicilio per appuntamento. Tutto il resto, ogni giorno è raccolto come rifiuto differenziato davanti all’uscio di casa. Mi domando allora: perché tutto questo? Perché portare i rifiuti presso il punto di raccolta e non farseli ritirare a casa propria?“.

Inizia così lo sfogo, pubblicato sulla sua pagina Facebook, del sindaco di Ardea, Mario Savarese, denunciando l’ennesimo atto di inciviltà da parte di alcune persone che, secondo quanto scrive il primo cittadino, arrivano fino al “lido le Salzare” con i rifiuti per poi “abbandonarli in strada a pochi metri dal luogo preposto”.

Foto 2 di 2



“Perché?”, di domanda Savarese, aggiungendo: “Peggio ancora, perché non accontentarsi di lasciarli in strada anziché posizionarli in cumuli proprio davanti all’ingresso del sito archeologico più importante di Ardea? Proprio mentre annunciamo una campagna estiva di visite guidate per far conoscere ai turisti e ai nostri stessi cittadini le bellezze e la grande storia di questo nostro territorio, dal nulla, improvvisamente, cumuli di spazzatura sommergono l’ingresso del ‘Castrum Inui'”.

“Il mio è un j’accuse. nei confronti di quei ‘quasi ignoti’, personaggi di questo paese che tafazzianamente sono disposti a ridurlo a uno schifo, nella estrema, disperata speranza, di nuocere a quest’Amministrazione. Né il fuoco, né la spazzatura, ci farà desistere: fatevene una ragione”, conclude il Sindaco.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea