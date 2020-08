Assembramenti sul litorale: a Ostia multati e chiusi tre esercizi commerciali

Ostia – Sanzionati esercizi commerciali, di cui tre chiusi per cinque giorni; ed ancora, un arresto e di due denunce a piede libero: è il bilancio dei controlli del Gruppo Carabinieri di Ostia, sul litorale romano, nel fine settimana. Tra i molteplici servizi di controllo sono state svolte anche le verifiche sul rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19.

Nell’area della “movida” lidense, un ristoratore è stato contravvenzionato per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, dopo essere stata riscontata la presenza di due dipendenti “in nero”. Sotto la lente anche 6 minimarket, multati per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare, di conservazione degli alimenti e delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Le sanzioni amministrative comminate e previste per il mancato rispetto delle norme anti assembramento ammontano a circa 15.000 euro: per tre attività commerciali è stata determinata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio