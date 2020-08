Covid-19, due nuovi positivi a Nettuno: mamma e figlio di 14 anni in isolamento

“Si registrano due casi di coronavirus in città. Si tratta di una donna di 43 anni e di suo figlio di 14 anni posti in isolamento domiciliare. È in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 6″. Lo rende noto il Comune di Nettuno.

Situazione diversa ad Anzio, dove al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono scesi a 9 (3 ricoverati in ospedale e 6 in isolamento domiciliare). La situazione, fa sapere il sindaco Candido de Angelis, è monitorata costantemente dalla Asl.

(Il Faro online)