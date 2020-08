Fiumicino, infermieri “cacciati” di casa da un disabile. E scatta la denuncia

Fiumicino – Gli infermieri si presentano a casa di Luigi Giuliani per prestargli assistenza sanitaria domiciliare, ma lui – disabile al 100% – non li fa entrare nella propria abitazione perché questi operatori sanitari non dispongono dei documenti che certifichino la propria negatività al Covid-19.

Questo è quello che è accaduto a Luigi, un residente di Fiumicino costretto sulla sedia a rotelle perché affetto da distrofia muscolare e quindi a essere ventilato artificialmente per respirare.

Luigi tra il 29 e il 30 luglio 2020 ha dovuto rinunciare per tre volte alla necessaria assistenza sanitaria presso la propria dimora, poiché gli infermieri inviati dall’Ente regionale non disponevano di queste documentazioni necessarie per scongiurare eventuali contagi da Coronavirus.

Eppure Giuliani alla realtà sanitaria della Regione Lazio aveva dovuto portare nelle settimane precedenti una documentazione analoga che attestava la sua negatività al Covid, considerato come s’ipotizzava che una sua parente stretta si fosse contagiata con il virus asiatico. Luigi aveva accolto di buon grado la richiesta dell’azienda sanitaria, tanto d’aver effettuato i test preposti – sierologico e tampone – e risultando totalmente negativo alla malattia.

Per scrupolo Luigi ha chiesto di effettuare le stesse analisi anche ai sanitari che lo hanno seguito in casa in quel periodo, ricevendo però un netto rifiuto da parte dell’azienda che lo monitorava a domicilio. Una condizione che si è trasformata in una denuncia da parte di Giuliani presso il Comando dei Carabinieri locali, scattata dopo che tre infermieri si sono presentati alla sua dimora senza però poter certificare su carta di non essere affetti da SARS-CoV-2.

Oltretutto Luigi ha denunciato – a sua detta – che numerose volte gli operatori della ditta non avrebbero effettuato l’assistenza sanitaria presso casa sua.