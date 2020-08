“Fondi Vera” presenta la prima lista a sostegno di Francesco Ciccone sindaco

Fondi – “Fondi Vera” ha presentato in Municipio la prima lista a sostegno del candidato a sindaco Francesco Ciccone, per le Elezioni comunali di settembre.

Con l’occasione i sostenitori del candidato alla poltrona di primo cittadino di Fondi hanno voluto ringraziare “Gianluca Ciccone ed Erman De Arcangelis, i nostri due delegati e i 138 cittadini che hanno sottoscritto la nostra Lista, ma soprattutto i 24 candidati che compongono la squadra più bella e affiatata, e poi tutti coloro che da mesi ci sostengono”.

Ma dopo i ringraziamenti a quanti stanno dando concretezza al progetto arrivano anche dettagli circa gli obiettivi perseguiti. Ed è proprio il candidato Ciccone a sottolineare: “Oggi la città ha un’alternativa credibile nelle donne e negli uomini, preparata nei contenuti, innovativa nella comunicazione, ma soprattutto libera. La città che vogliamo rappresentare mette al centro il benessere diffuso visto come sinergia tra tutti i settori, una città competente, ambiziosa, competitiva che trovi linfa vitale nel serbatoio di competenze e idee che siamo oggi in grado di esprimere in un programma, quanto ambizioso, tanto alla portata della nostra Fondi”.