Mattinata di fuoco ad Ardea, bruciati i rifiuti davanti a Castrum Inui

Ardea – Mattinata di fuoco davanti all’ingresso del Castrum Inui: cumuli di rifiuti sono stati incendiati verso le 10 di oggi. Ancora una volta i vandali (o gli esasperati dal fatto che in ogni dove ci sono discariche abbandonate) hanno pensato di risolvere tutto col fuoco.

A dire la verità l’impegno profuso del personale della concessionaria è encomiabile, ma la realtà è che il territorio sembra essere sempre più una discarica a cielo aperto.

Questa mattina, davanti all’ingresso del Castrum Inui c’era anche un’auto abbandonata, che a seguito dell’incendio dei rifiuti è andata completamente distrutta.

Ancora una volta l’ingresso del sito archeologico tra i più importanti d’Italia è in balia di vandali o delinquenti comuni, un sito che potrebbe essere il fiore all’occhiello delle scoperte archeologiche avvenute sotto l’amministrazione di Martino Farneti, ma che ora è nel degrado più assoluto.

Già all’inizio dell’estate fu segnalata la presenza di rifiuti abbandonati intorno ed all’ingresso del sito, le foto girarono sui giornali, ma a tutt’oggi nulla è stato fatto. L’Amministrazione comunale conosce bene il problema, ma evidentemente non vuole o non può risolverlo, preferendo dichiarare che il proliferare delle discariche abusive sia un’operazione di sabotaggio alla sua amministrazione.

Premesso che certamente è colpa di incivili e imbecilli il proliferare di discariche abusive, ciò non esime l’amministrazione comunale dal controllo del territorio e la sua bonifica. Non si può girare la testa dall’altra parte, come nel caso dello spiazzo del tristemente noto “Serpentone delle Salzare”, un vero e proprio centro di raccolta rifiuti che certo non dà lustro al sito archeologico del vecchio porto rutulo portato alla luce dall’archeologo Prof. Francesco Di Mario.

