Paura a Civitavecchia, in fiamme il silos di una falegnameria

Civitavecchia – Momenti di paura oggi alle ore 14:00, quando i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via delle vigne per un incendio sviluppatosi all’interno del silos di una falegnameria.

Alcune persone presenti in zona, hanno udito un rumore riconducibile ad un’esplosione, provenire dal silos dell’attività, per cui hanno allertato i soccorsi.

I pompieri giunti sul posto hanno rimosso i residui della lavorazione del legno (segatura) dall’interno del silos; raffreddato la struttura e messo in sicurezza l’area, impedendo ad eventuali residui della combustione di raggiungere il locale segheria. Nessun ferito.