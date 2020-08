Previsioni Meteo Italia

Con l’inizio della nuova settimana transito di una saccatura atlantica porterà nuovi temporali, anche al Centro ed al Sud: dopo il maltempo ed il calo termico repentino attesi al Nord, il transito della veloce saccatura nord atlantica alimentata da correnti più fresche provenienti dal nord Europa metterà definitivamente fine all’ondata di caldo africano anche sulle regioni centro meridionali. Lo scotto da pagare sarà ancora qualche temporale, in forma residua al Nord e poi anche al Centro. I fenomeni saranno più marginali al Sud. Vediamo la previsione:

Meteo Lunedì: Nord, irregolarmente nuvoloso al mattino con qualche isolato e breve piovasco, dal pomeriggio instabilità più diffusa su Alpi/Prealpi centro orientali, basso Piemonte, dorsale emiliana con fenomeni in locale propagazione ai settori di pianura. Migliora tra la sera e la notte. Centro, nuvolosità irregolare con qualche fenomeno sparso fin dal mattino tra dorsale e Adriatico. Nel pomeriggio piovaschi e temporali più diffusi lungo la dorsale e localmente fino all’entroterra costiero con fenomeni che potranno essere localmente forti tra Toscana centro-orientale, Umbria, reatino e Abruzzo con rischio di grandine. Sud, nuvolosità irregolare su Campania, Adriatico e basso Tirreno con qualche isolato piovasco in arrivo dal pomeriggio, specie sulle zone montuose. Temperature in generale diminuzione. Venti anche tesi settentrionali. Mari mossi.

Meteo martedì: Nord, qualche annuvolamento sterile al mattino, seguito da ampi soleggiamenti per il pomeriggio, poco nuvoloso la sera. Centro, soleggiato su Sardegna e regioni tirreniche, annuvolamenti irregolari lungo l’Adriatico con qualche sporadico residuo fenomeni in mattinata, poi più sole dal pomeriggio. Sud, irregolarmente nuvoloso su basso Tirreno, dorsale appenninica e Adriatico con qualche isolato piovasco. Più sole sui litorali campani. Temperature stazionarie al Nord, in lieve ulteriore calo al Centro, in calo al Sud. Venti da N/NO tra deboli e moderati con locali rinforzi su basso Adriatico e Stretto di Sicilia. Mari, mossi i bacini meridionali, poco mossi o localmente mossi gli altri.

Previsioni Meteo Lazio

LUNEDI’: l’alta pressione cede a causa di un’ondulazione del flusso instabile atlantico. Variabilità sulla Toscana con innesco di rovesci e qualche temporale sui settori centro-orientali della regione, in propagazione entro sera anche a Umbria e Lazio interno, specie settentrionale. Non esclusi fenomeni anche di forte intensità in particolare tra Toscana interna, Umbria e reatino. Ai margini le coste tirreniche, specie laziali, dove comunque assisteremo a un aumento della nuvolosità nel corso del giorno a cominciare dai settori toscani, dove non si esclude anche qualche fenomeno tra Versilia e livornese. Temperature in calo, si smorza la canicola specie sulle interne e dal pomeriggio; ancora piuttosto caldo e afoso su coste e pianure prospicienti, nonché sul basso Lazio. Venti deboli o moderati tra Grecale e Ponente, tra Ovest e Sudest fino al primo pomeriggio sul Lazio. Mari tendenti a mossi.

Commento del Previsore Lazio

Lunedì un indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di più instabili correnti atlantiche, foriere di qualche rovescio o temporale anche di forte intensità tra Toscana, Umbria e Lazio interno, contestualmente ad un parziale smorzamento della canicola. Martedì rapido miglioramento con solo residue note instabili sull’Appennino centrale e sul basso Lazio, in un contesto climatico più gradevole rispetto a questi giorni. Nuovo rinforzo dell’anticiclone africano a metà settimana con temperature di nuovo in aumento, fino a 35°C, ma non sarà probabilmente duraturo.

Fonte: 3BMeteo