“Tra mozziconi di sigaretta e inciviltà”, la lettera di un turista al Sindaco di San Felice Circeo

San Felice Circeo – Purtroppo, neanche una pandemia è stata capace di cambiare certe brutte abitudini. E, purtroppo, a pagare il prezzo più grande della nostra incuria è, ancora una volta, la natura.

È questo il caso segnalato da Luca, un turista in vacanza a San Felice Circeo, che, con i propri occhi ha visto come l’inciviltà regni ancora sovrana persino in un paradiso come quello. Per questo, ha deciso di non rimanere osservatore silente, ma, prese carta e penna, ha scritto una lettera al sindaco, Giuseppe Schiboni, che ha poi inviato alla stampa.

“Caro Sindaco, sono ospite del vostro comune. Per questo, mi permetto di segnalare l’assoluta inciviltà della maggioranza dei fumatori che, sulle vostre (ma anche nostre) spiagge, abbandonano, senza la minima vergogna, decine, centinaia e migliaia di mozziconi di sigaretta senza il minimo controllo ne sanzionamento.

In un giorno – racconta Luca – ne ho raccolti 85 in pochi minuti, ma è una battaglia insostenibile senza il dovuto impegno delle istituzioni locali. Non vedo neanche la minima cartellonistica informativa né il supporto di posacenere da spiaggia. L’ ignoranza è difficile da combattere ma non si può mai giustificare”.

Da queste considerazioni, sorge una domanda spontanea dal nostro lettore: “Sul tema avete emesso una specifica ordinanza? Perché la situazione è vergognosa e non ho mai visto un livello di inciviltà così alto. Possibile che chi assegna le bandiere blu non consideri anche queste dovute attenzioni?”

Dopo un moto di rabbia, però, Luca ci riprova e conclude rilanciando una proposta: “Ogni accesso alle spiagge pubbliche e private è presidiato. Potete dare informazioni o consegnare posacenere per educare e sensibilizzare… Signor sindaco auspico un suo sollecito intervento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo