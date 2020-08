A Fiumicino arrivano Alfa e Ares: ecco le new entry a quattro zampe della Misericordia

Fiumicino – Si chiamano Alfa ed Ares e sono le new entry a quattro zampe della Misericordia di Fiumicino. Due cuccioli di cane, provenienti dall’allevamento Biancanera di Nettuno, che andranno ad arricchire la confraternita con ulteriori servizi ai cittadini e ai turisti che passano per Fiumicino e il litorale romano, garantendo loro una maggiore sicurezza.

Da settembre, infatti, inizieranno la scuola assieme a due volontari del gruppo per diventare Unità Cinofila di Ricerca e Soccorso. Nello specifico, seguiranno un percorso per unità cinofile specializzate nella ricerca di persone disperse su superficie e macerie. A seguirli ci sarà Silvia Casaro, che farà loro da istruttore, presso il centro Dogs & Co. Academy asd di Roma.

