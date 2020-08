A spasso per Roma con la droga nascosta nello specchietto dell’auto: arrestato

Roma – Al termine di un’attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 48enne romano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’utilitaria.

Al termine di un servizio di pedinamento, terminato in via Pollenza, i Carabinieri hanno deciso di bloccare l’auto e sottoporre l’uomo ad un controllo. Al termine della perquisizione personale e veicolare, effettuata sul posto, i militari hanno scoperto che il pusher aveva ricavato nello specchietto retrovisore lato guida, modificato ad hoc, un vano per nascondere le dosi di droga.

La perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire nella camera da letto, occultati tra vari capi di abbigliamento, diversi involucri di cocaina per un peso complessivo di 30 g, ulteriori 3 g di hashish e 89 di sostanza da taglio nonché tutto il materiale utile a tagliare, pesare e confezionare le dosi di stupefacente.

Dopo l’arrestato il 48enne è stato portato in caserma e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, mentre l’autovettura, lo stupefacente e tutto il resto del materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana