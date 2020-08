Carabinieri, il maggiore Pirrera lascia la compagnia di Formia per il Nucleo Investigativo di Varese

Formia – Dopo cinque anni il Maggiore David Pirrera lascia il comando della Compagnia di Formia per il comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese. Arrivato a ottobre 2015 nel territorio del sud pontino caratterizzato da una rilevante presenza della criminalità organizzata, sotto il suo comando sono stati portati a termine la recente operazione ’Touch & Gò, che ha consentito di infliggere un duro colpo ad un’associazione criminale che gestiva il mercato della droga, nonché altre indagini, come ’Stairway to heaven’ e ’Mazzancolle e caffè’ e ’Rexton’, che hanno consentito di accertare una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei territori di Itri, Minturno e Gaeta. Al comando della Compagnia di Formia arriverà a giorni da Reggio Calabria il Capitano Michele Pascale.