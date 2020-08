Covid-19, all’aeroporto di Fiumicino identificati altri 8 positivi di rientro dalle vacanze

Fiumicino – Report dell’attività negli Aeroporti romani della giornata di ieri: presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 8 nuovi positivi asintomatici tutti di rientro dai Paesi oggetto dell’ordinanza del Ministero della Salute. Sono 6 i casi positivi individuati all’Aeroporto di Ciampino. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale.

“Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati negli Aeroporti di Roma attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici, quelli validati, sono stati 120, confermati successivamente dal test molecolare. Quello che conta è la validazione scientifica eseguita dall’Istituto Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale, con la collaborazione del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Alcune polemiche sono surreali poiché bastava chiedere se uno dei tanti test privati a pagamento e non validati è lo stesso che si sta eseguendo presso gli Aeroporti, la risposta ovviamente è NO e questa vicenda testimonia ancora una volta l’importanza di seguire le indicazioni di sanità pubblica validate dallo Spallanzani anziché buttare soldi in test inutili anzi dannosi” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.