Fine settimana al cinema con la quarta edizione di “Latina Scalo in corto”

Latina – L’appuntamento, il prossimo fine settimana, è con Latina Scalo in Corto: la quarta edizione della rassegna – ormai un gradito appuntamento fisso dell’estate culturale di Latina Scalo – si terrà venerdì 28 e sabato 29 agosto. Con entrambe le serate si parte alle 21, presenta Loredana Di Paola.

“Malgrado l’emergenza coronavirus, l’associazione Stefania Ferrari ha voluto proporre questo evento, che fa ormai tradizionalmente parte dell’estate culturale di Latina Scalo. Ci aspettiamo una buona partecipazione – dice Massimo Ferrari – come è stato negli altri anni passati, ma con qualche accortezza in più. L’idea della nostra associazione era di proporre, per quest’anno, un festival del corto con lo sguardo completamente rivolto al territorio della provincia di Latina: non è stato possibile a causa del Covid, ma ci proponiamo di recuperare il prossimo anno”.

Nel cortile dell’ex cinema Enal sarà proiettata una selezione di corti tratti dal Festival pontino del Cortometraggio a cura dell’associazione La Domus, e corti girati nel territorio pontino. Previsti incontri con gli autori, che racconteranno le loro esperienze: la regista e sceneggiatrice di Sabaudia Donata Carelli nella serata di venerdì, i pontini Renato Chiocca e Stefano Ingravalle per la serata di sabato.

Al termine di ogni serata ci sarà una degustazione di vini con La Strada del Vino dell’olio e dei Sapori della provincia di Latina, accompagnati da prodotti del Forno Manauzzi e di Dolci Italia.

La due giorni gode del patrocinio del Comune di Latina ed è inserita nel calendario “Officine di Città”, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Latina negli spazi di cinque strutture comunali tra i quali il Cinema Enal.

I posti a sedere, in arena all’aperto, sono 100. Info e Prenotazioni: 3394595480 – 3917493634. Prima dell’accesso sarà misurata la temperatura corporea, non sarà consentito l’accesso alle persone con temperatura uguale o maggiore di 37,5°.

Il programma della manifestazione

Venerdì 28 agosto

Corti del festival pontino del cortometraggio: L’Homme qui dort Durata 12 min. FRANCIA Salvatore Durata 14 min. ITALIA; EI meuble de las fotos Durata 3 min. SPAGNA; The Kiss Durata 7 min. UK; The holligan Durata 13 min. OLANDA.

Corti del territorio: Ninfa Segreta Durata 11 min., Due Euro l’ora, trailer del film di Andrea D’Ambrosio con la sceneggiatura di Donata Carelli. Intermezzi musicali a cura di Chiazzetta il Pukautore

Sabato 29 agosto

Corti del festival pontino del cortometraggio: Panchito Durata 15 min. SPAGNA, I dont feel like dancing Durata 7 min. GERMANIA, Great Expecations Durata 3 min. ROMANIA, Werw is your Head Durata 7 min. BULGARIA, Il pianeta perfetto Durata 8 min. ITALIA, E se anche Dio Durata 3 min. IC CASTELNUOVO LATINA.

Corti del territorio: Occhi Durata 4,30 min. Incontro con il regista Renato Chiocca, One Earth One Heart Durata 15 min. Reportage di Stefano Ingravalle. Intermezzi musicali a cura di Catèra.

