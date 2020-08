Formia, è “Per sempre” il video dedica per ricordare Chiara Grizzo

Formia – L’estate ai tempi del coronavirus ha reso difficile molte cose, tra il distanziamento sociale e il rischio assembramenti. Difficile è stato anche provare a ricordare, tramite memorial ed eventi, le persone che amiamo e che, purtroppo, non ci sono più.

Ma neanche una pandemia ha fermato i genitori di Chiara Grizzo, la giovane promessa della danza tragicamente scomparsa a Formia nel giugno del 2015. Se era difficile poter organizzare un memorial con tutte le dovute restrizioni del caso e con la paura di causare il contagio di qualche addetto ai lavori, per la famiglia di Chiara, infatti, era impossibile rimanere fermi, senza neanche provare a fare qualcosa in sua memoria.

Publiée par Marshall Chiara Grizzo sur Dimanche 23 août 2020

Da qui è nata l’idea di “Per sempre”, il video dedica realizzato grazie alla partecipazione di Eleonora Circio (originaria di Castelforte) e di Junior King, due ballerini del Gran Teatre del Liceau di Barcellona, che con il loro immenso talento e con il commovente montaggio di Giuseppe Roberti hanno dato vita a uno spettacolo online ineguagliabile, che ha commosso il web (il video è stato pubblicato sulla pagina in memoria di Chiara) proprio nel giorno dell’onomastico di questa giovane stella danzante.

“È stato un’unirsi di idee – ha raccontato la mamma di Chiara -, venute fuori in primis dalle difficoltà del momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia, poi, grazie all’incontro, tramite social, con Eleonora, ballerina della nostra zona che ora vive e studia danza a Barcellona. L’incontro con Eleonora ci ha permesso, insieme al suo compagno di ballo Junior King, fare un piccolo spettacolo come omaggio a Santa Chiara. In attesa di poter tornare a organizzare il nostro memorial in tutta sicurezza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia