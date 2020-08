Formia, ecco i nuovi orari di apertura del centro di raccolta rifiuti in zona ex Enaoli

Formia – Dall’amministrazione comunale di Formia arriva comunicazione dei nuovi orari di apertura del centro di raccolta rifiuti in zona ex Enaoli, via Santa Maria Cerquito.

A partire già dal 24 agosto, il Centro resterà aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato solo dalle 8 alle 12.

Per qualsiasi informazione in merito al servizio di raccolta differenziata è attivo il numero verde a disposizione degli utenti, 800 911 334. Un numero operativo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.