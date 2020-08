Fregene, al via il “Summer in piazzetta 2020”: ecco tutti gli eventi in programma

Fiumicino – Arriva a Fregene il “Summer in piazzetta 2020”. L’iniziativa, organizzata dai commercianti del territorio in collaborazione con il Comune, durerà tutto il fine settimana dal 28 al 30 agosto 2020 a partire dalle ore 20:30.

Tavoli in piazza, animazione, musica live, dj set, degustazioni di vino e birra (Cantine e Birrificio San Giorgio), per trascorrere l’ultimo weekend di Agosto all’insegna del divertimento, in pieno rispetto delle normative anti Covid.19.

Tante le specialità da assaporare provenienti dai locali della zona: Jolly Roger, Archetto, Papaia, Piade&Sfizi, Weakly. Per l’occasione, resteranno aperti anche i negozi: Digital Point, Immobilbeach, Solemare, Mostra mercato artigianale (29 – 30 agosto).

Nei 3 giorni di appuntamenti, si svolgerà la mostra di “Arte vibrazionale di luce” a cura di Eleonora Sargenti. Presenti anche @eleonaregistrofotografia e il truccabimbi @bollarouge.

Per lo svolgimento dell’evento, verrà messa in atto la pedonalizzazione della Piazzetta di Viale Nettuno (da Via Marotta a Via Viserba) dalle ore 20:00 alle ore 01:00.

