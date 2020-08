Lungomare di Fiumicino tra risse e violenze, De Vecchis “chiama” Prefetto e Questore

Fiumicino – Risse, furti, stabilimenti balneari saccheggiati e distrutti. Un lungomare, quello di Fiumicino, dove non cessano gli atti di criminalità e bullismo. “Una città allo sbando“, afferma il senatore della Lega William De Vecchis, che posta sul suo profilo Facebook un video in cui si mostra l’ennesima lite, con tanto di insulti e spintoni, avvenuta proprio sul lungomare della Salute.

“Ho chiesto un incontro col Prefetto e col Questore di Roma per affrontare la questione – scrive il senatore – visto che la scarsa sicurezza ha trasformato il lungomare di Fiumicino in un posto dove è un continuo ripetersi di episodi di violenze”.

“La sinistra col suo buonismo ha portato a un sempre minore controllo del territorio, nonostante le forze dell’ordine si impegnino per tutelare cittadini e turisti. Non lasceremo che la sinistra trasformi questa città in una clocaca. Agli uomini e alle donne polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza, che tutti i giorni devono intervenire per mantenere l’ordine in una città che rischia lo sbando, va la mia massima solidarietà e vicinanza”.

