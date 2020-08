Olimpiadi Roma ’60: annullato l’evento alle Terme di Caracalla

Roma – “L’Atletica Villa Gordiani – G. Castello, con estremo rammarico, si vede obbligata ad annullare la manifestazione ‘1960-2020 Roma Olimpica ’60’, ideata per onorare, in occasione del 60° anniversario, i medagliati ed i partecipanti di quella straordinaria Olimpiade”: lo scrive il comitato organizzatore che dunque annulla l’evento dello stadio delle Terme di Caracalla del 3 settembre.

“Tale decisione è stata presa dalla riunione odierna tra i vertici delle parti coinvolte nell’organizzazione, a seguito dell’attuale situazione e delle maggiori restrizioni da osservare nel rispetto delle normative in ambito sicurezza sanitaria Covid, ma soprattutto è stata presa a tutela dei propri ospiti. Doveva essere una grande festa, ma non poteva più esserlo ed è per questo che l’Atletica Villa Gordiani – G. Castello si augura di poterla organizzare nuovamente in tempi più sereni. Vogliamo ringraziare, con la presente, tutti gli Atleti dell’Olimpiade Roma 1960 che hanno aderito con entusiasmo, dimostrando nuovamente il loro amore per lo sport e per i valori che rappresenta e trasmette. Infine, sono dovuti, i ringraziamenti a tutte le parti e persone coinvolte nello sviluppo dell’evento che ci hanno affiancato in questi lunghi mesi” conclude il comitato organizzatore.

(fonte@fidallazio.it)