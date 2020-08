Ostia, cadono cornicioni: tragedia sfiorata, marciapiede transennato

Ostia – Un botto come quello di un’esplosione. E subito dopo un urlo: una mamma con il passeggino spaventata per quello che ha rischiato a pochi metri di distanza.

Una serie di cornicioni è crollata stamattina in via Umberto Cagni. I blocchi di intonaco e cemento si sono staccati da un balcone del terzo piano all’altezza dell’entrata ai garage al civico 28, tra via Vincon e via Forni.

Le case sono quelle che il Comune di Roma ha in locazione dalla società degli eredi Armellini oggetto di un interminabile contenzioso. Da oltre un anno la proprietà ha ottenuto la sentenza di sgombero degli alloggi popolari per i quali il Campidoglio avrebbe maturato un enorme debito per canoni non corrisposti.

Sul posto stamattina è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per circoscrivere l’area con nastro di sicurezza. Una ditta del Comune provvederà a recintare la zona pericolosa. Al momento non si parla di lavori di manutenzione delle facciate.