Ostia, rischia di annegare: i soccorritori scendono dal cielo

Ostia – Salvataggio in mare, i medici si calano dall’eliambulanza in volo. Il bagnante che stava annegando è stato portato a riva dal bagnino del Kursaal e affidato alle cure del personale sanitario.

Spettacolare quanto tempestivo intervento di soccorso presso lo stabilimento balneare Kursaal, riaperto oggi dopo la pausa imposta per la sanificazione anti-covid. Intorno alle 16,45 un ragazzo che stava facendo il bagno nelle acque agitate davanti alla costa, ha perso i sensi e il marinaio di salvataggio ha immediatamente prestato il necessario soccorso.

Maurizio La Presa, questo il nome del marinaio di salvataggio, ha tratto a riva il malcapitato, probabilmente in preda a una crisi epilettica. Ad aiutare il bagnino nelle pratiche di rianimazione anche una dottoressa presente sulla spiaggia.

Sul posto anche la Polizia di Stato per facilitare le operazioni di soccorso e tenere lontani i curiosi.

Le condizioni del bagnante sono apparse subito serie e per la circostanza l’eliambulanza Pegaso 1 dell’Ares 118 ha raggiunto Ostia. Una volta sul posto i medici, per non perdere tempo nella ricerca di una piazzola per l’atterraggio, si sono fatti calare sulla verticale della spiaggia.

Il bagnante è stato stabilizzato dopo rianimazione e trasportato all’ospedale. La prognosi, riservata nelle prime ore, è stata sciolta in serata con la dichiarazione di fuori pericolo.