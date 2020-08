Scauri, salvano un turista colto da malore: la lettera di encomio del sindaco

Mintunrno – Domenica scorsa il bagnino della spiaggia dei sassolini a Scauri, Simone Barbato, insieme a un più esperto Erminio Di Nora, il quale ormai da diversi anni ha svestito la maglietta rossa dell’assistente bagnanti, e alla dottoressa Elena Conte sono stati tanto tempestivi quanto risoluti nel prestare soccorso a un turista svizzero colto da malore in spiaggia, da aver indotto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, a redigere una lettera di encomio.

Il primo cittadino venuto a conoscenza del salvataggio ha scritto ai tre soccorritori per “ringraziarvi per il lodevole e altruistico gesto compiuto. Vi manifesto – si legge nella nota – i miei sentimenti di viva gratitudine per aver offerto la vostra preziosa assistenza a una persona bisognosa di aiuto” . Stefanelli ha concluso evidenziando come il gesto compiuto sia “un vero esempio per la cittadinanza che mi onoro di rappresentare”.