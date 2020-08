A Ventotene al via i corsi di vela nautica per bambini

Ventotene – A Ventotene al via i centri estivi per bambini, nello specifico si tratta di corsi di vela nautica realizzati grazie a un contributo della Regione Lazio. Un’iniziativa con cui l’amministrazione comunale di Ventotene intende sostenere le famiglie residenti con figli minori compresi nella fascia d’età tra i 6 e gli 11 anni, tramite partecipazione ad attività socio educative.

Per questi corsi, il Comune di Ventotene potrà contare su due associazione del posto, la Lega Navale Italiana e “Ventotene Mia” che cureranno e gestiranno le attività in programma fino al 4 settembre.

Vi potranno prendere parte un numero massimo di 15 bambini che dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, saranno protagonisti nel cristallino mare di Ventotene ad un corso di vela nautica. Secondo il regolamento, i genitori accompagneranno i propri figli presso la sede della Lega Navale di Ventotene, consentendo di applicare tutti i protocolli di sicurezza in materia di Covid 19.

Le domande di partecipazione dovranno essere formalizzate attraverso la posta elettronica (protocollo@comune.ventotene.lt.it) o presentate direttamente al protocollo comunale. Per le famiglie residenti nel comune isolano che beneficiano dei “Voucher per la frequenza dei centri estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/ adolescenti della Regione Lazio”, invece, non sarà necessario inoltrare alcuna richiesta al comune di Ventotene. Basterà semplicemente rivolgersi direttamente ai centri accreditati.

