Axa, incendio nella notte: si sospetta l’atto doloso

AXA – Un’auto è stata distrutta nella notte da un furioso incendio. Sì sospetta l’atto doloso.

Come riferisce la pagina web “L’Ortica”, che ci ha gentilmente messo a disposizione la documentazione video-fotografica, l’episodio è avvenuto in via Aristarco di Samotracia. Erano da poco passate le 23 quando dalla strada si è avvertito un forte colpo.

I componenti della famiglia che abitano nel villino fronte strada sono usciti di casa giusto in tempo per vedere la loro Mercedes di recente acquisto avvolta dalle fiamme.

Dopo una ventina di minuti sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e, poco dopo, i Carabinieri.

La scena è avvenuta proprio sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza: le immagini sono state acquisite dagli investigatori e si confida che possano dare indicazioni utili per individuare gli eventuali autori del crimine.

foto e video per gentile concessione della pagina L’Ortica