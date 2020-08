Bonus affitti, a Formia sono 340 le domande accettate dalla Regione

Formia – A Formia, su 469 domande pervenute al Comune, per richiedere il bonus affitti covid-19, sono 340 quelle accettate e ratificate dalla Regione Lazio.

A farlo sapere, in via ufficiale, è il sindaco, Paola Villa, che spiega: “Pubblicata la graduatoria il 24 agosto, entro lunedì 31 agosto ci sarà la messa in pagamento per un aiuto concreto a diversi nuclei familiari. Un iter iniziato a maggio, dove a tutti i comuni del Lazio veniva chiesto di fare un avviso pubblico e dopo aver raccolto la documentazione toccava alla Regione Lazio accogliere le domande e redigere l’elenco degli ammessi.

Finalmente – conclude la nota – in questi giorni si arriva a meta. Finalmente qualche famiglia potrà avere una boccata di ossigeno”.

