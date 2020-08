Civitavecchia, calci e pugni agli agenti della Polfer che volevano aiutarla: arrestata

Civitavecchia – Si è scagliata contro i poliziotti, ferendoli con calci e pugni. E’ quello che è successo nella stazione di Civitavecchia, dove gli agenti della Polizia Ferroviaria si sono avvicinati ad una donna credendo che avesse bisogno di aiuto.

La donna, che ha numerosi precedenti penali, è stata poi accompagnata in ufficio e, con l’aiuto dei sanitari del 118, è stata calmata. All’interno del bagaglio, gli operatori Polfer hanno rinvenuto, tra l’altro, carte di credito e documenti risultati rubati.

Per la donna è scattata la denuncia per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione, rifiuto di generalità e inosservanza alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri.

