Compleanno di Kobe Bryant, il dolore della moglie Vanessa: “Eterno amore”

Los Angeles – La moglie di Kobe Bryant, Vanessa, ha affidato a un post su Instagram gli auguri al marito, che, scomparso lo scorso 26 gennaio insieme alla figlia Gigi, il 24 agosto scorso avrebbe compiuto 42 anni.

“Mi manchi più di quanto potrei spiegare, ma saresti orgoglioso di quello che sono diventate le tue figlie. So che Gigi starà celebrando il tuo giorno speciale” ha scritto in un lungo messaggio concluso con l’hashtag in italiano #amoreeterno.

“Buon compleanno. Ti amo e mi manchi più di quanto potrei mai spiegare – scrive ancor la moglie del ‘Mamba’, al quale oggi anche lo sponsor Nike ha voluto dedicare un ricordo -. Vorrei che tu e Gigi foste qui per festeggiarti! Vorrei poterti preparare il tuo piatto preferito o una torta di compleanno con la mia Gigi. Mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, la tua risata potente. Mi manca prenderti in giro, farti ridere o rompere la tua bolla. Mi manca quando ti sedevi sulla mia gamba come il bambinone che sei. Penso continuamente alla tua dolcezza e alla tua pazienza. Penso a tutto quello che faresti tu nella mia situazione“.

“Grazie per essere cresciuto con me e per avermi insegnato come essere forte – continua Vanessa Bryant -, come vedere il meglio delle persone e lasciar perdere le parti peggiori. I tuoi gesti pieni di affetto e il modo incredibile in cui facevi sentire tutti noi ci manca terribilmente. Vedo ogni giorno davanti a me il tuo sorriso. Mi mancate entrambi tantissimo”.

“Le nostre vite sono vuote senza te e Gigi. Vorrei potermi svegliare da questo terribile incubo“. “Grazie per avermi dato abbastanza amore per più di una vita. In ogni altra esistenza sceglierei TE. Grazie per avermi mostrato cos’è il vero amore. Grazie per tutto. So che la mia Gigi ti starà festeggiando come fa sempre nei nostri giorni speciali. Mi manca la mia principessa pensierosa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri e io ti auguriamo un buon compleanno, amore mio. Ti amo ora e per sempre. #amoreeterno“. Il lungo post della moglie di Bryant è stato rilanciato anche sui social di LA Lakers, squadra di cui Kobe rimarrà simbolo eterno. (ansa.it)