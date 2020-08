Covid-19 a Fiumicino, torna a salire il numero dei positivi: il bollettino del 26 agosto

Fiumicino – “Mi è appena stato comunicato dalla Asl Roma 3 l’aggiornamento sul numero dei contagi da coronavirus nel nostro territorio“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Purtroppo i casi sono in leggero aumento: sono 13 le persone positive e 9 quelle in sorveglianza attiva”, afferma il Sindaco. Pochi giorni fa i positivi residenti a Fiumicino erano 11 (leggi qui) Mai come in questo momento – spiega Montino – è importante evitare ogni tipo di leggerezza, seguire scrupolosamente le indicazioni di Governo e Regione su distanziamenti, uso delle mascherine e igienizzazione frequente delle mani. Non bisogna scherzare: l’idea che il virus sia meno aggressivo, che si facciano più tamponi e che la situazione sia meno pericolosa è sbagliata e fuorviante”.

“Tutti noi dobbiamo assolutamente contribuire affinché questi numeri non continuino a salire, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti e prevedere restrizioni. Non possiamo permetterci un aggravamento della situazione nel nostro territorio, soprattutto in vista dell’apertura delle scuole”, conclude il primo cittadino.