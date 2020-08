Covid-19, oltre 2 mila tamponi ai drive-in del Porto di Civitavecchia

“Presso il drive-in del Porto di Civitavecchia nella sola giornata di ieri sono stati processati 2.192 tamponi”. Lo comunica in una nota stampa l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

“Le operazioni si sono concluse alle ore 3:15 della notte – prosegue l’Unità di Crisi -. Questa mattina il drive-in è nuovamente operativo. In una settimana sono stati quadruplicati i tamponi nei drive-in regionali. Martedì 18 agosto 2020 furono eseguiti 2.140 test, nella giornata di ieri, 25 agosto, ne sono stati invece eseguiti 8.293. Uno sforzo straordinario per garantire la tutela della salute pubblica”.

