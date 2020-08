Criminalità sul lungomare, Franchini replica a De Vecchis: “Fiumicino non è il far west”

Fiumicino – “Il senatore De Vecchis dipinge uno scenario da far west (leggi qui) che non risponde al vero”. Lo dichiara la comandante della Polizia Locale Lucia Franchini.

“Qualche episodio di violenza c’è stato – spiega Franchini -. Ma parliamo, appunto, di episodi isolati e da subito messi sotto controllo, in strettissima collaborazione con la polizia di Stato. Il lavoro della Polizia Locale e dell’amministrazione è stato ed è costante, con sforzi non indifferenti negli ultimi mesi, per le ragioni che tutti conosciamo”.

“Lo dimostrano i provvedimenti di chiusura dei locali che non rispettano le norme anti-covid, ma anche a causa di qualche rissa – prosegue la comandante -, i controlli sulle spiagge e su tutto il territorio. Anzi, questa amministrazione è quella che ha provveduto a bandire un concorso per rafforzare la Polizia Locale che vedrà crescere l’organico di 18 unità. Ricordo, infine, che il sindaco, oltre ad avere messo in campo 100 volontari per tutta l’estate, ha firmato un’ordinanza per vietare la vendita di alcool da asporto dopo le 22, proprio per ragioni di sicurezza”.

“Insomma – conclude Franchini -, tutto quello che è nelle possibilità dell’amministrazione è stato fatto. Ma come il senatore sa l’ordine pubblico e la sicurezza sono competenza del Ministero dell’Interno e, a cascata, dei prefetti, dei questori e delle forze dell’ordine”.

