“A seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini, mi sono recato personalmente presso le dune di Passoscuro per verificare la situazione di degrado che si ripresenta tutti gli anni: continua l’accampamento di tende occupate dai venditori abusivi”. Lo dichiara in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“E’ uno spettacolo squallido per residenti e visitatori, – prosegue il Capogruppo – che si trovano davanti non solo le tende, ma anche immondizia e rifiuti abbandonati che inquinano sia le dune, che l’arenile, in quella che in realtà è una zona protetta a tutti gli effetti.

Quello che ci meraviglia, è sapere che in questo periodo si presta molta attenzione alla sicurezza, soprattutto sulle spiagge libere, ma nessuno si è mai interessato alla situazione che si viene a creare in quella zona del nostro territorio”.

“Tenendo conto che la neo presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi, ha incontrato sia i cittadini di Parco Leonardo, che quelli di Fregene – sottolinea Severini – per discutere dei problemi che affliggono i parchi locali, le domandiamo: lei è al corrente di quello che accade dentro Passoscuro?

Non bastava l’irrisolta situazione del ponticello che collega Passoscuro e Maccarese, che deve essere ancora rimesso in piedi e lasciato al degrado. Si aggiunge ora un’altra questione urgente”.

“In ogni caso, – conclude il Capogruppo – quello che chiederò ufficialmente alla Magionesi è una commissione itinerante, che si rechi sul posto per verificare insieme il da farsi, con lo scopo di mettere fine al degrado sulle dune di Passoscuro, mantenere un decoro e proteggere il territorio a nord, troppo spesso abbandonato”.

