Festa di fine estate, Sabaudia si accende con la Mauro Zazzarini big band

Sabaudia – Prosegue a gonfie vele la programmazione degli eventi estivi promossa dal Comune di Sabaudia con la collaborazione degli operatori culturali ed economici del territorio e non solo.

Dopo le tre giornate del Festival dedicato ai cantautori italiani, sabato 29 agosto alle ore 21.00, la piazza centrale volgerà lo sguardo al Sabaudia Jazz 2020, la storica rassegna musicale diretta dal maestro Mauro Zazzarini, che in questa stagione particolare e ricca di incognite vedrà un unico concerto in programma, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Sabaudia con Radio Onda Blu media partner. Una sola data ma in un palcoscenico di tutto rispetto, nell’ambito di un evento che oramai è vera e propria tradizione della città delle dune: la Festa di Fine Estate.

I riflettori saranno tutti per la “Mauro Zazzarini Big Band” e per il suo rinomato repertorio, con brani che spaziano dallo swing al funky, con esecuzioni delle big band di Count Basie e Duke Ellington, standard dei compositori delle commedie musicali di Broadway e arrangiamenti più moderni.

Sul palco la ben nota formazione orchestrale di 18 elementi, che vanta concerti in tutta Italia e musicisti affermati, alcuni dei quali annoverano collaborazioni di tutto rispetto nel panorama nazionale e posti nelle orchestre più prestigiose come quella di San Remo, oppure nelle orchestre televisive di programmi Rai e Mediaset. Tra questi si citano le trombe Sergio Vitale e Mirko Rinaldi e i tromboni Enzo De Rosa, Luca Giustozzi e Walter Fantozzi. Per l’occasione la formazione vedrà l’esibizione di due cantanti di Sabaudia, laureati in Conservatorio e già professionisti promettenti: si tratta di Claudia Guarnieri e Riccardo Retrosi. Special Guest della serata, il noto batterista Gegè Munari.

“Sarà una Festa di Fine Estate diversa dal solito ma altrettanto coinvolgente con la grande abilità del maestro Zazzarini e dei suoi musicisti, che sapranno senza dubbio omaggiare la città con un concerto degno di nota – commenta il delegato agli eventi Gianluca Bonetti. – In questo momento così delicato l’Amministrazione non ha voluto sottrarsi a questa immancabile tradizione di fine agosto e seppur con il pieno rispetto delle misure anti covid ha preferito lasciare spazio alla musica, affinché questa possa ancora una volta affermare il suo grande spirito aggregante. L’invito è a partecipare e a condividere tutti insieme uno degli eventi clou della città di Sabaudia”.

“In questa stagione così difficile individualmente e come Associazione, abbiamo dovuto affrontare, tra le altre, la privazione più pesante non portando in scena Il Parco e la Commedia, rassegna che ci distingue ininterrottamente da dieci anni. Non abbiamo, però, voluto rinunciare del tutto a contribuire alla programmazione della stagione più vissuta per la città di Sabaudia, pensando qualcosa di nuovo e non snaturando nel contempo ciò che per noi è così caro e che non vogliamo cambiare – il commento del presidente Pro Loco, Gennaro Di Leva. – Prendere parte a questa festa di fine estate, affidata quest’anno alle note del maestro e amico Mauro Zazzarini, è per noi un augurio per vedere avvicinarsi una nuova stagione diversa da quanto passato finora, per una condivisione senza più limitazioni”.

Il concerto è libero e gratuito fino ad esaurimento posti ma l’ingresso alla piazza sarà regolato da personale addetto nel pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. Cittadini e turisti sono invitati a partecipare.

