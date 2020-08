Fiumicino – “Vorrei segnalare un’altra situazione di degrado e rifiuti abbandonati, tra immondizia e resti di mobili, che sta affliggendo il territorio di Fiumicino, in particolare l’ingresso del comprensorio Ater Villaggio Azzurro ad Isola Sacra.

L’ingresso si trova in Via Bruno Caleari 3, e la situazione sta sfuggendo di mano e l’area sembra stia diventando una discarica a cielo aperto. Purtroppo questo non è l’unico problema del comprensorio: in più punti sono letteralmente scoppiate le fogne.

Spero si possa porre fine a questa situazione di degrado, inaccettabile per tutti i residenti del comprensorio e per tutti i cittadini di Fiumicino”

Claudio De Biase