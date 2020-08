Ladispoli, il M5S pronto a presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Grando

Ladispoli – “Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle è pronto a sostenere una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Grando; se le altre forze politiche in Consiglio comunale, deluse da questa amministrazione, sosterranno la nostra iniziativa, la mozione sarà presentata e portata in discussione in Aula”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al M5S di Ladispoli.

“Alla luce delle fuoriuscite di alcuni consiglieri comunali dalla maggioranza e dei sempre più palesati dissensi delle forze politiche che sostengono il sindaco, già da giorni abbiamo chiesto al sindaco di riferire sullo stato delle cose in Consiglio Comunale – afferma Antonio Pizzuti Piccoli, capogruppo del Movimento 5 Stelle – e siamo pronti a proporre e sostenere una mozione di sfiducia nei confronti di questa amministrazione che ha disatteso e tradito tutte le promesse elettorali”.

“Il Movimento 5 Stelle dall’opposizione ha sempre contrastato le scelte scellerate di questa amministrazione ed è pronto a continuare la sua battaglia!”, conclude la nota.