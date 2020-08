Minacce ad un giornalista, è bufera a Sanremo

Sanremo – “Non t’azzardare, io ti mangio la casa”. Così Alessandro Sindoni, vicesindaco di Sanremo, ha minacciato il giornalista di Riviera24 Jacopo Gugliotta.

Come riporta Riviera24, infatti, Gugliotta si era recato a Palazzo Bellevue per indagare su un “pugno sul tavolo” che sarebbe stato letteralmente scagliato dal vicesindaco Sindoni sulla scrivania del segretario comunale di Sanremo: un pugno che, stando alle informazioni ricevute dal giornalista, sarebbe stato scagliato al termine di una discussione sorta in merito alla nomina di un dirigente comunale.

Imbattutosi in Sindoni in persona, Gugliotta lo ha informato sulle sue intenzioni: rendere noto il diverbio che il Sindaco ha avuto con il consigliere comunale. Ma Sindoni non ci sta e, dopo aver insistito più volte per conoscere la fonte del giornalista – in barba al segreto professionale -, arriva a negare di aver mai scagliato quel pugno. A quel punto, però, il Vicesindaco di Sanremo passa alle minacce: “Non t’azzardare, io ti mangio casa. Sei un ragazzo giovane bravo, preparato: non ti far mangiare la casa, perché io vivo di quello“.

Parole che farebbero inorridire chiunque, e che ancora una volta ci spingono a riflettere sul significato e sull’importanza della libertà di parola e del dovere di informare: per questo, la redazione de ilfaroonline.it esprime solidarietà e vicinanza al giornalista Jacopo Gugliotta, che ha orgogliosamente difeso la nobiltà del suo mestiere.

