Tendenza meteo weekend

SITUAZIONE. La perturbazione che venerdì raggiungerà il Nord Italia a partire dalle aree alpine, sospinta da una profonda depressione che si scaverà sul Nord Atlantico, sembra intenzionata a procedere nel corso del prossimo weekend verso il Mediterraneo centrale. Buona parte d’Italia verrebbe così coinvolta dal passaggio perturbato, caratterizzato da una vera e propria rottura dell’estate, quantomeno sulle regioni centro-settentrionali. Anche le temperature subirebbero un brusco abbassamento al Centro-Nord, mentre sul Meridione gli effetti della perturbazione potrebbero vedersi solamente da lunedì. Vediamo nel dettaglio:

METEO SABATO. Condizioni di maltempo anche intenso interesserebbero ancora le zone alpine, la Liguria e buona parte della Val Padana, specie i settori a nord del Po, con temporali a tratti violenti. Tempo più stabile sul resto d’Italia ma con tendenza a peggioramento su Toscana e localmente Sardegna: sull’alta Toscana rischio forti temporali e nubifragi entro il pomeriggio -sera. Temperature in calo al Nord, in aumento invece al Sud e sul medio Adriatico per il temporaneo richiamo di intense correnti calde meridionali che precedono l’avanzata del fronte.

METEO DOMENICA. Il fronte dovrebbe progredire verso sud interessando le regioni centrali con temporali localmente forti, prevalentemente sul versante tirrenico, mentre quello adriatico rimarrebbe più protetto e sottovento alla dorsale appenninica, pur con qualche veloce temporale anche di forte intensità possibile. Spiccata variabilità al Nord con alcuni rovesci o temporali soprattutto sul Triveneto. Nulla di fatto invece al Sud, ancora protetto dall’alta pressione, salvo qualche fenomeno che potrebbe raggiungere il settore tirrenico peninsulare sul finire di domenica. Ak Sud rovesci e temporali potrebbero arrivare soprattutto lunedì. Temperature in deciso calo al Centro-Nord, senza variazioni di rilievo al Sud. Venti tendenti a disporsi da Maestrale sui bacini occidentali. Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche.

Evoluzione Meteo Lazio

Alta pressione in nuovo rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio con sole dominante fino a venerdì compreso, fatta eccezione per maggiore variabilità sull’alta Toscana per via di umide infiltrazioni atlantiche. Tra sabato e domenica invece una vasta saccatura in discesa dal Nord Europa potrebbe determinare una vera e propria rottura dell’Estate, con rovesci e temporali anche violenti a partire dall’alta Toscana e in graduale estensione a Lazio e Umbria. Caldo in aumento, pur senza eccessi, ma afoso. Possibile netto calo termico entro domenica a partire dalla Toscana. Restate aggiornati comunque per seguire l’evoluzione.

Fonte: 3BMeteo