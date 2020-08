Ostia, svarione di Ghera (FdI): “Immondizia nel tendone anti-covid”. Invece sono vestiti dei degenti

Ostia – Figuraccia per il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ghera: scambia gli effetti personali dei ricoverati per sacchi di spazzatura.

Succede all’ospedale G.B. Grassi e più esattamente nel tendone della protezione civile montato nel parcheggio in occasione dell’emergenza Covid. La struttura è entrata nel mirino di Ghera che ci ha fatto pure un’interrogazione. «Se la sicurezza sanitaria sul Covid-19 passa per quello che le nostre foto hanno immortalato in un tendone sito nel piazzale antistante l’ospedale Grassi di Ostia…allora c’è da preoccuparsi. All’interno di uno dei tendoni realizzati per il triage sono accumulati sacchi ricolmi di immondizia alla faccia di qualunque protocollo sanitario. Dov’è l’attenzione e i dovuti controlli da parte della Regione Lazio? Come Fdi presenteremo un’interrogazione sulla vicenda, è assurdo che nei tendoni Covid siano presenti rifiuti e ancora più grave che nessuno li rimuova». È quanto dichiara, appunto, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio di Fdi.

Alla nota ha risposto ufficialmente la Asl Roma 3. “In relazione alle notizie pubblicate ieri da un giornale telematico, l’Azienda precisa quanto segue dopo aver effettuato sopralluogo ed accertamenti presso la tenda adibita al ricevimento parenti in attesa di notizie sui propri cari ricoverati dell’Ospedale Grassi di Ostia in data odierna.

Quanto considerato spazzatura era invece il vestiario inserito in buste trasparenti con nominativo posto all’esterno dei pazienti della UOC Medicina (50 posti letto).

Tale vestiario fino ad oggi veniva raccolto due volte a settimana permettendo ai parenti di accedere dalle 16 del giorno prima fino alle 11 del giorno di raccolto per poter venire incontro alle esigenze dei parenti senza dare un orario ristretto.

Il personale del reparto protetto da DPI ritirava tali indumenti dopo le 11 consegnandoli ai parenti. Tuttavia, avendo verificato che il numero dei parenti determinava disordine e percezione di scarsa igiene da oggi si è instaurata una nuova modalità che impedisce il riaccadimento di tale situazione.

I parenti possono accedere in determinato orario, differente per ogni reparto, e si fermano davanti la tenda ma non entrano, né entra lo OSS che ha un carrello per la biancheria dedicato e ritira la biancheria pulita che viene conferita in buste di plastica differenti con etichetta con nome e reparto dai parenti. Tale consegna avverrà solo negli orari previsti. I vigilantes vigileranno che i parenti accedano alla tenda se non negli orari previsti o per i colloqui o per la consegna indumenti”.