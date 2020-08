Sicurezza a Fiumicino, De Vecchis a Montino: “Non mi faccio intimidire da nessuno”

Fiumicino – “Siamo alle comiche, esprimo solidarietà alle forze dell’ ordine tutte, mi preoccupo dei continui atti delinquenziali che la nostra città sta subendo e il problema sono io?”. Così, tramite un post sul suo profilo Facebook, il senatore della Lega, William De Vecchis, replica alle dichiarazioni del sindaco di Fiumicino (leggi qui), intervenuto dopo il botta e risposta tra l’esponente del Carroccio (leggi qui) e la comandante dei Vigili Urbani di Fiumicino(leggi qui).

“Perché ho risposto per le rime, e non insultando, ad una nota del comandante della Polizia Locale che non era né stata chiamata in causa ne accusata di nulla? A che titolo il comandante si è ‘intromessa’ in una discussione del tutto politica? E soprattutto per quale motivo? A titolo politico? Perché se fosse così la situazione si complica! È intervenuta a titolo personale e perché? Non c’è un assessore, un presidente di commissione o un delegato che si occupa di sicurezza?”, si domanda il Senatore.

“Perché questa ingerenza politica da chi ricopre un ruolo di ordine pubblico? Ingerenza molto preoccupante. Di certo non mi faccio intimidire da nessuno, tanto meno dalla mistificazione del Sindaco – aggiunge De Vecchis – Quando e dove avrei insultato i volontari? Chi ho insultato? Dove e quando ho criticato l’operato della Polizia locale? Ho semplicemente risposto ad un attacco gratuito, visto che gli atti vandalici a più stabilimenti (leggi qui), due tentati omicidi (leggi qui), una presunta violenza carnale a Fregene (leggi qui), un uomo fermato con una pistola, i numerosi dossier di antimafia (leggi qui) e antidroga sono preoccupanti e meritano attenzione, come nella nota inviata al ministro dell’interno del 23 ottobre 2018 dallo stesso sindaco Montino (leggi qui) il quale denuncia episodi di varia gravità criminale”.

“Ma, come sappiamo, all’epoca il ministro era Salvini quindi il problema esisteva; pericolo che oggi con il Pd al governo miracolosamente è sparito? Quanto accaduto il 17 giugno 2020 in Consiglio comunale (leggi qui) la dice lunga sui metodi di questa Giunta”, prosegue il Senatore

Che conclude: “L’arroganza è vostra non mia e i cittadini che vivono la città sanno benissimo che ho ragione. Comunque ho presentato un interrogazione ai ministri della Difesa e dell’Interno (leggi qui), aspettiamo una risposta. Grazie”.