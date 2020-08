Sicurezza a Fiumicino, Montino: “De Vecchis preferisce insultare invece di riflettere”

Fiumicino – “Alcuni esponenti dell’estrema destra non perdono mai il vizio di origine: loro possono insultare, chiamare in causa persone che si sacrificano tutti i giorni nella propria funzione e nel proprio lavoro, possono dire una cosa per un’altra e continuare con la polemica come se stessero dentro le proprie sedi di partito. Però non accettano che qualcuno gli risponda per le rime, anzi, lì comincia l’insulto“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, replicando alle dichiarazioni del Senatore della Lega (leggi qui).

“Che il senatore De Vecchis si metta a insultare il Comandante della Polizia locale – spiega – solo perché nell’esercizio delle proprie funzioni ha descritto una realtà diversa (leggi qui) da quella ‘alla far west’ sostenuta dall’egregio senatore (leggi qui), questo la dice veramente lunga. L’aggressione sembra essere per alcuni il pane quotidiano. Io invece rimango convinto della bontà della riflessione. Desidero piuttosto esprimere la mia stima e il mio ringraziamento alla comandante Franchini, a tutti gli uomini e le donne della nostra Polizia locale e ai tanti volontari impegnati tutti i giorni sul nostro ampio territorio”.