Vaticano, dal 2 settembre riprendono le Udienze del Papa con i fedeli

Città del Vaticano – Dopo mesi di chiusura e di catechesi svolte al chiuso, Papa Francesco torna in mezzo ai fedeli per le udienze generali del mercoledì. Non si svolgeranno in piazza San Pietro con le grandi folle, a causa del coronavirus, ma per il mese di settembre le udienze si svolgeranno nel Cortile di San Damaso.

Lo comunica la Prefettura della Casa Pontificia, che in una nota fa sapere che “il 2 settembre riprenderanno le udienze generali del Santo Padre con la presenza dei fedeli e che seguendo le indicazioni sanitarie delle Autorità, le udienze del mese di settembre si svolgeranno nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico, con inizio alle ore 9,30. La partecipazione sarà aperta a tutti coloro che lo desiderano, senza bisogno di biglietti. L’ingresso sarà dato dalle ore 7,30 dal Portone di Bronzo“.

(Il Faro online)