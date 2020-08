All’Arena Mallozzi di Scauri l’incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni

Minturno – Sabato 29 agosto, alle 20 e 30, nell’Arena Mallozzi, sul Lungomare di Scauri, ci sarà l’incontro con Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano tra i più apprezzati del panorama editoriale internazionale.

L’appuntamento si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid, grazie alla partecipazione delle autorità preposte che garantiranno gli standard di sicurezza previsti.

De Giovanni si esibirà nel reading del suo ultimo lavoro, pubblicato per Corriere della Sera/Solferino: “Il concerto dei destini fragili”, opera che commuove per intensità letteraria e umana e che esplora – in tempo di Covid – le vite di tre protagonisti, in cui il pubblico è chiamato a specchiarsi e interrogarsi su temi profondi come amore, paura, responsabilità.

Le parole del creatore di personaggi ormai iconici, come i commissari Ricciardi e Lojacono – interpretato, quest’ultimo, da Alessandro Gassman nella fiction RAI “I bastardi di Pizzofalcone” – saranno accompagnate dalle note jazz del maestro Marco Zurzolo, raffinato compositore e sassofonista.

“Sarà un grande piacere – dice Immacolata Nuzzo, assessore alla Cultura del Comune di Minturno – riabbracciare Maurizio De Giovanni. La sua performance di tre anni fa, nella nostra splendida Scauri Vecchia, è un ricordo ancora impresso nel cuore di tanti scauresi e di nostri turisti. Un dono alla nostra cittadinanza, da parte di tutta l’amministrazione e dello stesso De Giovanni. Il suo ritorno certifica un rapporto con il nostro territorio che è, ormai, soprattutto di affetto”. L’ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria dal portale eventbrite.it.