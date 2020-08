Aurigemma e Ialongo: “Abbiamo chiesto all’Inps di sbloccare le casse integrazioni”

Latina – “Purtroppo, la pandemia ha causato conseguenze pesantissime sulle tantissime attività produttive del nostro territorio: una situazione grave per numerosi settori. La provincia di Latina risulta essere tra quelle in Italia dove la crisi si è fatta sentire in modo particolarmente grave e profondo, tant’è che è stato molto alto il ricorso agli ammortizzatori sociali”. Così, in una nota, il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma e il consigliere di Fratelli d’Italia del Comune di Latina Giorgio Ialongo.

“Nella provincia pontina – spiegano Aurigemma e Ialongo – sono moltissime le piccole e medie imprese, soprattutto artigiane, agricole e commerciali, che rischiano di essere messe seriamente in ginocchio. Senza dimenticare le difficoltà incontrate dagli operatori dell’ambito turistico: le attività di tale settore solo in minima parte si sono rimesse in moto durante l’attuale stagione estiva. E chissà quando ci sarà una vera ripartenza per tutte queste attività che costituiscono il tessuto produttivo locale”.

“Noi abbiamo parlato molto con i cittadini, i lavoratori, gli imprenditori grandi o piccoli che hanno presentato richiesta di cassa integrazione. E abbiamo ricevuto tante segnalazioni in merito ai ritardi nell’erogazione degli assegni, che risulta bloccata da mesi. Per questi motivi, abbiamo scritto al presidente dell’Inps proprio per sollevare tale questione e per chiedere, visto il ruolo e la funzione che ricopre, di adoperarsi affinché le risorse vengano sbloccate al più presto. Molte famiglie sono allo stremo e questo contributo potrebbe rappresentare, in un periodo complesso come quello attuale, una boccata d’ossigeno fondamentale e necessaria per tanti nuclei familiari, in particolar modo quelli monoreddito e con figli”, concludono Aurigemma e Ialongo.

