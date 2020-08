Ecco il trailer di “Burraco fatale”, il film con Claudia Gerini girato ad Anzio

Anzio – Anzio ancora protagonista nel mondo del cinema, nel film “Burraco fatale”, girato lo scorso anno nella città scelta come location ideale dai più grandi registi al mondo. Giuliana Gamba dirige una straordinaria Claudia Gerini, protagonista del film insieme a Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Angela Finocchiaro, in “Burraco fatale”, una commedia sull’amicizia e le seconde possibilità di cui vi mostriamo il trailer, in anteprima esclusiva.

Un film tutto al femminile, in gran parte ambientato ad Anzio, che arriverà prossimamente al cinema con Fenix Entertainment. “Lo scorso anno, per girare ‘Burraco fatale’, – dice l’assessore alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo – la nostra città è stata un set a cielo aperto per molti giorni, con una positiva ricaduta sull’economia locale. Insieme al Sindaco abbiamo dato sostegno organizzativo all’evento, con l’auspicio di vedere presto il film nelle sale cinematografiche, che stanno pagando un conto salatissimo a causa del Covid-19″.

“Se aspetti un altro po’ vado in menopausa”, dice Paola Minaccioni nel trailer della commedia al femminile “Burraco fatale”, inno all’amicizia fra donne, alla grinta del gentil sesso e alle seconde possibilità, quelle che fortunatamente, al giorno d’oggi, capitano alle ragazze cresciute. Non sono più trentenni, infatti, le protagoniste del film, che è diretto da Giuliana Gamba e sceglie i modi e i toni della favola ma anche di un film da ridere a volte indiavolato nel quale l’avventura e l’imprevisto sono dietro l’angolo, così come il romanticismo.

Irma, Eugenia, Miranda e Rina, che non possono non ricordare le girls di “Sex and the City”, lasciano la loro quotidianità non sempre esaltante per partecipare a un torneo nazionale di Burraco, gioco di carte che per loro è sempre stato occasione di incontro e di scambio di idee, opinioni, piccole frustrazioni. Qualcuna incontrerà l’amore, qualcun’altra supererà il cinismo dietro cui si nasconde.

